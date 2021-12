Rzadkie zdjęcie gigantycznej meduzy wykonane w głębinach oceanu

Naukowcy z Instytutu Badawczego Monterey Bay (MBARI) niedawno nagrali materiał przedstawiający gigantyczną meduzę z gatunku Cyanea nozakii, która potocznie jest nazywana meduzą-duchem - Obserwacje tego organizmu są niezwykle rzadkie, a gatunek ten był widziany zaledwie 9 razy w ciągu tysięcy nurkowań.



Zdalnie sterowany pojazd MBARI (ROV) zarejestrował na głębokości ok. 975 metrów pod powierzchnią wody meduzę mierzącą ponad 1 metr średnicy i posiadająca cztery ramiona mierzące ponad 10 metrów długości. MBARI twierdzi, że w trakcie odbytych przez ten instytut tysięcy nurkowań udało się zaobserwować ten gatunek zaledwie 9 razy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem