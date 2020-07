Katastrofa rakiety mającej wynieść na orbitę satelitę Canona

W ubiegły weekend Canon planował wynieść na orbitę kamerę satelitarną CE-SAT 1B, której konstrukcja została oparta na aparacie Canon EOS 5D Mark III. Niestety operacja ta zakończyła się niepowodzeniem. Wszystko za sprawą nieudanego startu misji Rocket Lab, podczas którego uszkodzeniu uległa aparatura Canona i 6 innych mikrosatelitów.



Satelita Canon - niepowodzenie podczas startu rakiety

CE-SAT 1B to mikrosatelita wysokiej rozdzielczości oparty na matrycy aparatu Canon EOS 5D Mark III. W ubiegły weekend miała znaleźć się na orbicie, jednakże w 4 minuty po starcie firma Rocket Lab ogłosiła, iż zarówno rakieta, jak i ładunek zostały utracone. Dyrektor generalny firmy kosmicznej przeprosił za to niepowodzenie za pośrednictwem Twittera, obiecując jednocześnie, że Rocket Lab dołoży wszelkich starań, aby odkryć, co spowodowało ten wypadek.