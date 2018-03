Sesje noworodkowe z ręcznie robionymi mandalami

Współcześni twórcy często sięgają po mandale, zakorzenione w sztuce buddyzmu motywy artystyczne, które są tworzone, a następnie niszczone, co stanowi rodzaj medytacji. Fotografka Gabriele Dabasinskaite z JustGaba Photography podjęła ten temat w zupełnie nowy sposób, wykonując sesje noworodkowe, w których śpiące maluchy otoczone są wirującymi symbolami.



Podobnie jak w tradycyjnych sesjach noworodkowych, Dabasinskaite fotografuje kilkutygodniowe maleństwa, które noszą słodkie stroje i drzemią w uroczych pozach. Jednak w przeciwieństwie do innych zdjęć dzieci, seria ta zawiera jedyne w swoim rodzaju aranżacje inspirowane światem przyrody. Złożone z kolorowych liści, świeżych kwiatów, splątanego mchu i innych materiałów organicznych mandale okalają maluchy promienistymi pierścieniami natury, które mają symbolizować otaczającą je miłość.

