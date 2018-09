SIGMA 40mm F1.4 DG HSM - nowy obiektyw z linii Art

Obiektyw ten posiada aż 3 elementy FLD (o transmisji zbliżonej do bardzo drogiego fluorytu) i 3 elementy SLD (o bardzo niskiej dyspersji) które niwelują powstawanie wszelkiego rodzaju aberracji. Efektem jest generowanie obrazu o wysokiej rozdzielczości na całej szerokości kadru, podczas gdy zjawiska takie jak dystorsja, koma czy flary zostały zminimalizowane do bardzo niewielkiego poziomu. Dzięki temu, ten jasny obiektyw standardowy łączy w sobie piękny i naturalny bokeh oraz rozdzielczość kompatybilną z rozdzielczością 8K.

Przednia soczewka obiektywu została pokryta powłokami o działaniu wodoodpornym i antytłuszczowym, co w połączeniu z pyło- i bryzgoszczelną obudową zapewnia bezproblemowe użytkowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo, zaktualizowany algorytm AF, oraz ultradźwiękowy silnik HSM zapewniają niezwykle cichą i szybką pracę.

