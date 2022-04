Sonda Juno uchwyciła Jowisza, Io i Europę na jednym zdjęciu

NASA udostępniła zapierające dech w piersiach zdjęcie Jowisza i jego dwóch księżyców Io i Europa - Obraz został uchwycony niedawno przez sondę kosmiczną Juno, fotografia została zarejestrowana 12 stycznia 2022 roku w trakcie przelotu w pobliżu gazowego giganta. Szczęście sprzyjało badaczom, gdyż możliwe było uchwycenie kilku ciał niebieskich w jednej klatce.



Chociaż zdjęcie zostało zarejestrowane 12 stycznia, to zespół badaczy NASA obsługujących Juno opublikował go w marcu. Na zdjęciu widać południową półkulę Jowisza, a także jedno z najbardziej wulkanicznych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym czyli Io, a także pobliską Europę, która skrywa globalny ocean płynnej wody ukryty pod grubą warstwą lodu na powierzchni.

