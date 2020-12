Panel dotykowy zamiast przycisku migawki w Canonie?

Gdyby był pierwszy kwietnia i donosilibyśmy o tym patencie Canona, z pewnością niektórzy czytelnicy pomyśleliby, że to kolejny prima aprilisowy żart - Niemniej tuż przed Świętami trudniej o takie podejrzenia, a Canon faktycznie w Japonii wniósł zgłoszenie patentowe, w którym przedstawia pomysł zastąpienia spustu migawki dotykowym panelem.



Czym można zamienić stary, sprawdzony spust migawki?

Spust migawki to jeden z tych elementów, który nie przeszedł od długiego czasu znacznej rewolucji. Oczywiście z czasem zostało usprawnione jego działanie, a czułość współczesnych spustów migawki jest znakomita, jednak w zasadzie to ten sam element co w aparatach na film światłoczuły. Canon najwyraźniej postanowił zrewolucjonizować tę część aparatów.