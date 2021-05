Niesamowity starlapse wykonany z miejsca startu rakiety Ariane 6

Mianem starlapsów określa się filmy typu time lapse, które ukazują nocne niebo i ruch gwiazd - Choć dowolny taki film poklatkowy z Drogą Mleczną w roli głównej robi ogromne wrażenie, to połączony z ciekawą lokalizacją wywołuje jeszcze większe emocje. Tak jest w przypadku wideo przygotowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), które zostało zrealizowane w miejscu startu rakiety Ariane 6.



ESA przygotowuje się obecnie do wdrożenia europejskiego pojazdu nośnego nowej generacji. Prezentowany tutaj time lapse pełen gwiezdnych widoków został nakręcony wokół bazy rakietowej w Gujanie Francuskiej i pozwala spojrzeć w gwiazdy, tak jak mogą to robić technicy pracujący przy wyrzutni lub astronauci, którzy być może w przyszłości zostaną wyniesieni w przestrzeń kosmiczną z tego miejsca.

