Cykl życia roślin pokazany na time lapsach

Fotograf i botanik Neil Bromhall w ciągu ostatnich kilku lat stworzył ogromną bibliotekę urzekających timelapsów - Pokazuje na nich powolne zjawiska, które oglądane w przyspieszonym tempie prezentują swoją dynamikę i zmienność. Jego obrazy przedstawiają motyla wyłaniającego się z kokonu czy pełen cykl życia kwiatów.



Neil Bromhall jest fotografem, który w szczególności wykorzystuje technikę animacji poklatkowej. Jednocześnie fotograf ten jest profesjonalnym nurkiem i kręci filmy podwodne. Co ciekawe zdobył nagrodę Emmy, którą przyniosła mu praca nad programem realizowanym przez BBC, zatytułowanym: Prywatne życie roślin (1995). W dokumencie tym występował nawet sir David Attenborough.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem