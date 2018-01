Twój Vincent nominowany do Oscara! Polsko-brytyjska animacja zachwyciła świat

Pierwszy na świecie film będący pełnometrażową animacją malarską, który powstał w efekcie współpracy polsko-brytyjskiej, został nominowany do Nagrody Oscara. Jego realizacja wymagała namalowania około 65 000 obrazów, wykonanych przez 125 malarzy z 15 krajów. Zadanie to zajęło 6 lat. Za reżyserię tego dzieła są odpowiedzialni Dorota Kobiela i Hugh Welchmana.

Film opowiada o życiu genialnego malarza Vincenta van Gogha. Wizualnie nawiązuje bezpośrednio do jego stylu. Animacja zdobyła duże uznanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Świadczą o tym nagrody takie jak m.in. dla najlepszego filmu animowanego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju, Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy i została wyróżniona przez Europejską Nagrodę Filmową. Być może 4 marca dołączy do nich statuetka Oscara. Twój Vincent będzie musiał jednak pokonać pozostałych kandydatów: Breadwinner, Coco, Dzieciak rządzi i Ferdinand.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem