Jedne z najstarszych zdjęć znalezione w warsztacie w Nowym Jorku

Nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy odnajdzie się wyjątkowe artefakty z przeszłości - Niedawno taki właśnie przypadek odkrywania historii wydarzył się w nieogrzewanym warsztacie na Long Island w Nowym Jorku. Odnalezione tam zdjęcia mogą być jednymi z najstarszych portretów wykonanych w USA.



Jedne z najstarszych dagerotypów odnalezione w Nowym Jorku

W 1839 roku proces dagerotypu został wprowadzony przez Louisa Daguerre we Francji. Był to pierwszy publicznie dostępny i komercyjnie opłacalny proces fotograficzny. Chociaż ostatecznie został wyparty przez tańsze i łatwiejsze techniki fotograficzne, to w latach 40. i 50. XIX wieku powstało wiele dagerotypów. W Stanach Zjednoczonych wielu entuzjastów starało się także wykorzystywać komercyjnie tę wówczas nowoczesną technologię.