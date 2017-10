William Wegman - artysta, który pokochał wyżły weimarskie

William Wegman to multidyscyplinarny artysta, znany głównie z realizacji filmów i fotografii, w których głównymi bohaterami są jego psy – wyżły weimarskie. Wykorzystując różnego rodzaju akcesoria oraz aranżując sceny w odpowiedni sposób, upodabnia swoich pupili do człowieka. Jego ironiczne, przewrotne i jednocześnie frapujące portrety psów zdobyły ogromną popularność, trafiając do muzeów i galerii, a dodatkowo stając się elementem popkultury. Jednym z najbardziej znanych modeli artysty był Man Ray – wyżeł nazwany na cześć słynnego dadaisty i surrealisty

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie