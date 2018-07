Zachwycające zdjęcia krajobrazów Patrycji Towarek wraz z inspirującą rozmową z ich autorką

Każdy kto choć raz próbował uchwycić piękno otaczającej go przyrody za pomocą aparatu wie, że nie jest to proste zadanie. Zdjęcia krajobrazowe sprawiające, że widz odczuje silne pragnienie znalezienia się w fotografowanym miejscu, nie pojawiają się często. Jednak fotografie Patrycji Towarek potrafią sprawić, że będziesz chciał pójść w góry - i to nawet nocą. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z fotografką.



„Na wstępie chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i umożliwienie podzielenia się z Państwem swoim hobby” – mówi Patrycja Towarek.

SwiatObrazu.pl: Pani Patrycjo - w bardzo dużym uproszczeniu: najlepsze zdjęcia krajobrazów ukazują ich głębię, nie są "płaskie". Niewiele takich fotografii można znaleźć w gąszczu internetowych galerii zdjęć. W jaki sposób udaje się Pani uzyskać tak niezwykły efekt na zdjęciach?