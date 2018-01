Zanim kupisz... aparat do fotografii natychmiastowej

Aparaty natychmiastowe zawojowały rynek, gdy w 1948 roku firma Polaroid umożliwiła swoim klientom cieszenie się odbitkami niemal od razu po wykonaniu zdjęcia. W czasach przed erą cyfrową poszerzało to ogromnie możliwości użytkowników, nic więc dziwnego, że Polaroidy stały się kultowe i trwale zapisały się w historii fotografii. Obecnie najważniejsze cechy fotografii natychmiastowej ma również fotografia cyfrowa (możliwość bezzwłocznego oglądania efektów pracy czy łatwość udostępniania), stąd aparaty typu Polaroid musiały siłą rzecz ustąpić jej miejsca. Niemniej wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością, głównie za sprawą specyficznej estetyki i klimatu jaki daje tego typu fotografowanie. Powstaje zatem pytanie – który z nich wybrać?

Zakup aparatu to dopiero początek

Zakup aparatu to tylko początek wydatków związanych z fotografią natychmiastową. Materiały niezbędne do wykonywania takich zdjęć są dostępne w zestawach pakowanych po 10, 20, 50 czy 100, w zależności od producenta i formatu. Cena wykonania pojedynczego zdjęcia jest również różna, gdyż przy zakupie większej liczby materiałów światłoczułych zabawa staje się nieco bardziej opłacalna. Przykładowo wykonanie zdjęcia na papierze Instax Mini wynosi około 3,5 zł, Instax Wide około 4 zł, a Polaroid Zink to koszt około 2,75 zł. Szacunki te odnoszą się do podstawowych wersji papierów – oprócz tego istnieją różne wariacje, takie jak np. cechujące się kolorową ramką czy monochromatyczne. Omówię je w dalszej części artykułu.

Przed zakupem aparatu do fotografii natychmiastowej dobrze jest zorientować się w cenach dedykowanych do niego materiałów światłoczułych.

Rozwiązania hybrydowe czyli aparaty natychmiastowe z matrycą

Inną istotną cechą dzielącą sprzęt do fotografii natychmiastowej jest to, czy wykorzystują matrycę, czy raczej są tradycyjnym aparatem. Ta pierwsza grupa urządzeń zapisuje obraz za pomocą sensora, a następnie używa wbudowanej "drukarki" do naświetlenia materiału światłoczułego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie efektów pracy przed wywołaniem zdjęcia, w tym także wprowadzenie korekt, takich jak np. nałożenie filtru czy poprawienie jasności lub kontrastu. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie papieru, ale jednocześnie nieco osłabia magię fotografii natychmiastowej. Właściwie to dla wielu użytkowników "cyfrowy aparat natychmiastowy" totalnie zabija magię takiej fotografii.