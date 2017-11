Zanim kupisz... głowica statywowa do fotografii

W pierwszej części poradnika zakupowego omówiłem kwestię wyboru odpowiedniego statywu do fotografowania krajobrazu. Jednakże dobranie właściwego trójnogu to dopiero połowa sukcesu – niezbędna jest jeszcze głowica. To właśnie dzięki niej możliwe jest ustawienie aparatu pod właściwym kątem i zbudowanie zaplanowanego kadru. Musi ona więc umożliwiać m.in. wygodne, precyzyjne i swobodne kadrowanie, charakteryzować się wysoką wytrzymałością i stabilnością oraz umożliwiać łatwe zamontowanie i odłączenie aparatu. Oczywiście to nie wszystko – na co więc jeszcze należy zwrócić uwagę podczas wyboru dla siebie idealnej głowicy?

Typy głowic: kulowa, 3-kierunkowa, kardanowa czy panoramiczna Wybór typu głowicy to podstawowa decyzja jaką przyjdzie Ci podjąć podczas zakupu. Na początek chciałbym skupić się na dwóch, najbardziej popularnych rodzajach: kulowych i 3-kierunkowych. Pierwszy z nich pozwala na bardziej dynamiczne fotografowanie i daje więcej swobody, ale jednocześnie szczególnie precyzyjne ustawienie kadru jest nieco utrudnione, zwłaszcza gdy korzystasz z ciężkiego sprzętu. System blokowania umożliwia natychmiastową zmianę ustawienia w dowolnej płaszczyźnie, co czasami może przeszkadzać, np. gdy chce się wypoziomować aparat. W takich sytuacjach lepiej sprawdzają się głowice 3-kierunkowe – nie pozwalają na tak błyskawiczną zmianę kadru, ale za to zapewniają wyższą precyzję, umożliwiając niezależne ustawienie każdej płaszczyzny. Jest to istotne w szczególności podczas ustawiania poziomu i pionu, czyli w fotografii wnętrz, architektury i krajobrazu. Z kolei głowica kulowa przyda się np. podczas wykonywania fotografii sportowej. Głowica kulowa, taka jak np. Genesis Gear BH40, pozwala na bardziej dynamiczną pracę z aparatem. Głowica 3-kierunkowa Manfrotto XPRO 3W umożliwia precyzyjne ustawienie kadru, dostosowując osobno każdą z 3 płaszczyzn. Głowice kardanowe, inaczej zwane gimbalowymi, przeznaczone są do pracy z ciężkimi teleobiektywami. Nie przymocowuje się do nich aparatu tylko bezpośrednio instrument optyczny. Umożliwiają swobodny przechył w pionie i obrót w poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu prostej linii horyzontu. Pozwalają więc na płynną i dynamiczną pracę z ciężkimi zestawami, co byłoby bardzo trudne w przypadku głowic kulowych i 3-kierunkowych. Ich wadą jest jednak stosunkowo wysoka cena.