Zanim kupisz... osłony LCD

Producenci zwykle stosują różne wzmocnienia budowy aparatów i kamer, takie jak np. wykorzystanie stopu magnezu lub włókien węglowych czy uszczelnień uodparniających na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Niestety wyświetlacz LCD pozostaje często newralgicznym elementem sprzętu, który jest narażony na zarysowania lub stłuczenie podczas upadku. W sprzedaży dostępnych jest wiele rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie ekranu. Na co więc zwrócić uwagę podczas doboru osłony?

Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy fotografowie nie używają żadnych zabezpieczeń, a ich ekrany mają się całkiem dobrze. Przesadne dbanie o sprzęt może odebrać przyjemność z jego użytkowania. Z drugiej strony do uszkodzenia ekranu może dojść w każdej chwili – drobne rysy mogą powstawać np. wskutek ocierania się aparatu o zamek błyskawiczny w trakcie noszenia sprzętu na szyi. Wszystko zależy też od intensywności użytkowania aparatu i jego przeznaczenia. W plenerze wyświetlacz jest narażony na więcej niebezpieczeństw niż w studiu. Dbanie o dobrą kondycję ekranu wpływa na estetykę aparatu, poprawia czytelność i ma znaczenie przy ewentualnej sprzedaży.

