Zanim kupisz.. pendrive

Niemal każdy dzisiaj korzysta z pendrive'a, jednakże nie zawsze jego wybór jest świadomy, stąd często tego typu akcesoria mogą nie działać z pełną wydajnością lub być zawodne. Pamięć przenośna, na której można polegać, przyda się każdemu entuzjaście fotografii i filmowania, nie tylko do udostępniania materiałów, ale również po to, aby mieć przy sobie zawsze swoje portfolio. Często sytuacje, w których spotyka się osoby, które warto zapoznać ze swoją twórczością, wydarzają się niespodziewanie. Pendrive jest prostym i wygodnym sposobem, aby móc zawsze podzielić się swoimi zdjęciami i wideo (dobrze jest mieć również swoją stronę internetową). Dlatego warto wybrać odpowiedni model, który będzie działał sprawnie i niezawodnie.

Zazwyczaj im więcej pamięci tym lepiej, aczkolwiek nie zawsze warto płacić za dodatkowa przestrzeń. Wszystko zależy od zastosowania tego typu akcesorium – czy będzie służył jedynie do przenoszenia tymczasowych plików, czy będzie miał gromadzić najważniejsze projekty w wysokiej jakości itp. Warto pamiętać, że ilość dostępnego miejsca jest mniejsza niż ta podawana w specyfikacji – przykładowo dla urządzenia o pojemności 16 GB do dyspozycji użytkownika pozostaje 14,6 GB.

W poprzedniej części poradnika Zanim kupisz doradzałem w zakupie innego osprzętu związanego z danymi – dysków zewnętrznych. Zajrzyj do niego, w szczególności w sytuacji gdy potrzebujesz przenośnej pamięci, a pojemność pendrive'ów nie jest wystarczająca. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że pomimo małych gabarytów dysków 2,5'', nie zawsze będą poręczne, stąd dobrze pamiętać o funkcjonalności pendrive'ów.

