Histogram - ocena prawidłowości ekspozycji

Choć znaczenie słowa Histogram w sensie ogólnym oznacza graficzne przedstawienie tak zwanego rozkładu empirycznego, obecnie – przynajmniej wśród osób zainteresowanych fotografią – jest od razu łączone z fotografią cyfrową - Pod tym tajemniczo brzmiącym terminem kryje się bowiem potężne narzędzie, bardzo użyteczne w analizie, ocenie i ustalaniu prawidłowej dla danego zdjęcia ekspozycji.













Histogram w fotografii cyfrowej jest wykresem, którego oś X zawiera wartości jasności pikseli w obrazie, zawierające się w zakresie od 0 do 255. Oś Y stanowi natomiast liczbę pikseli posiadającą konkretną wartość. Co taki wykres daje w praktyce? Otóż przekazuje nam wizualną reprezentację rozkładu jasności w kadrze – czyli właśnie podstawową sprawę przy ustalaniu ekspozycji.

