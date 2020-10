Zaraz wyleci ptaszek - czyli ciekawe narzędzie dawnych fotografów

Być może słyszałeś podczas sesji (w szczególności w dzieciństwie), jak ktoś mówił mnie więcej tak - „spójrz tutaj, zaraz wyleci ptaszek” - Jeżeli zastanawiasz się, skąd wzięła się ta fraza, to tym artykułem zaspokoisz swoją ciekawość.



Spójrz tutaj, zaraz wyleci ptaszek!

Profesjonalny fotograf używający techniki mokrej płyty Markus Hofstätter jest pasjonatem historycznych procesów fotograficznych. Jednakże w ostanim czasie poświęcił uwagę czemuś, co tylko pośrednio uczestniczy w wykonywaniu fotografii. Mowa o 140-letnim "ćwierkającym" mosiężnym ptaszku, który jest uważany za źródło powiedzonka "watch the birdie" (odpowiednik polskiego "spójrz tutaj…") wykorzystywanego do zwrócenia uwagi modeli w trakcie sesji fotograficznej.