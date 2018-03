Zdjęcia makro - praktyczny poradnik dla początkujących fotografów

Fotografowie pragnący wykonywać niezwykłe i piękne zdjęcia bardzo często prędzej czy później kierują swoją uwagę w stronę zdjęć makro oraz zbliżeniowej. Nic w tym dziwnego: tuż obok nas kryje się bowiem wspaniały, niedostrzegalny dla większości ludzi świat, tylko czekający na uwiecznienie go na zdjęciach. A co najważniejsze, jego odkrycie wcale nie musi być trudne. W artykule omówimy informacje wstępne, których celem będzie uporządkowanie niektórych zawiłości dotyczących tego tematu. Zapraszamy!

Skala odwzorowania

Określenie zdjęcia makro jest jednym z tych, które nawet u mniej doświadczonego fotografa budzą ciąg skojarzeń. Fantastyczny świat owadów, liście, kwiaty i minerały w powiększeniu, życie w kroplach wody – to wszystko i wiele więcej rozumie się pod pojęciem makrofotografii. Gdzie jednak zaczyna się i kończy makrofotografia? Jak rozpoznać, co jest zdjęciem makro? Czym powinien dysponować ambitny amator pragnący spróbować swoich sił w tego typu fotografii? Wszystkie te pytania są źródłem wielu nieporozumień mających swoje źródło w tym, że wiele osób bardzo różnie rozumie samo pojęcie makrofotografii.

