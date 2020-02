Zdjęcia o rozdzielczości 400 MP w średnioformatowym FujiFilm GFX100

Podczas konferencji X Summit organizowanej w Londynie w ostatnich dniach firma FujiFilm ogłosiła, że pracuje nad wzbogaceniem średnioformatowego aparatu FujiFilm GFX100 w funkcję wykonywania zdjęć o rozdzielczości 400 MP - Miałaby ona być oparta o znane już rozwiązania wykorzystujące przesunięcia pikseli.



Według słów przedstawicieli firmy funkcja przesunięcia pikseli (tzw. pixel shift) pozwoliłaby na uzyskanie obrazów o rozdzielczości 400 MP z matryc 100 MP, w które wyposażony jest FujiFilm GFX100. Nowa technologia ma kontrolować przesunięcie pikseli z 10-krotnie większą precyzją niż to ma miejsce w przypadku korzystania z wewnętrznej stabilizacji obrazu. FujiFilm GFX100 wyróżnia się tym, iż jako pierwszy aparat cyfrowy z matrycą większą niż pełnoklatkowy sensor został wyposażony w stabilizację matrycy. Technologia ta działa w 5 osiach.

