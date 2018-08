Iza Łysoń tworzy "wydanie drugie poprawione" świata, czyli zjawiskowe zdjęcia psów

Iza Łysoń to młoda i niezwykle utalentowana autorka wspaniałych portretów psów, które zachwyciły widzów na całym świecie. Miłość do czworonogów, wielka pasja, niezwykły talent i ogromna wyobraźnia to znaki rozpoznawcze fotografki. Zapraszamy do lektury rozmowy z tą artystką, która języka fotografii nauczyła się sama i postanowiła wykorzystać go do tworzenia zachwycających zdjęć psów.

SwiatObrazu.pl: Zapewne to jedno z najczęstszych pytań jakie słyszysz, ale w jaki sposób w tak młodym wieku udało Ci się wypracować taki warsztat fotograficzny? Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z fotografią? Iza Łysoń: Zaczęłam fotografować w 2009 roku, gdy do mojego domu trafiła mała, radosna kulka futra, którą nazwałam Luna. Wykonywałam jej ogromne ilości zdjęć, żeby zatrzymać czas, bo szczeniaki zdecydowanie zbyt szybko dorastają, a pamięć jest zawodna. W pewnym momencie zauważyłam, że dzięki fotografii mogę nie tylko pokazać to, co naprawdę istnieje i jak istnieje, ale też dodać coś od siebie, stworzyć "wydanie drugie poprawione" świata, który mnie otacza. Kluczowym elementem wypracowania warsztatu, dzięki któremu mogę przenieść odbiorcę moich prac do wykreowanej przeze mnie przestrzeni, jest ilość zrobionych zdjęć, zrozumienie czworonożnego modela i pokazanie na zdjęciu jego charakteru.