Połączenie 1000 słomek i aparatu fotograficznego

Fotograf Sean Anderson przygotował oryginalną nakładkę na aparat, która wykorzystuje 1000 słomek do napojów - do tworzenia mozaikowych obrazów - Zobacz jak wykonać i jak działa taki filtr.



Wykorzystaj 1000 słomek do stworzenia ciekawego efektu fotograficznego

Pomysł jest w zasadzie adaptacją wcześniejszych tego typu projektów publikowanych w sieci, jednakże tym razem autor chciał przenieść "słomkowy aparat" na pole fotografii cyfrowej. Chociaż Sean Anderson twierdzi, że to jeden z najprostszych fotograficznych projektów DIY, jakie zrealizował, to jednocześnie był prawdopodobnie najbardziej mozolny i najbardziej czasochłonny. Aby skonstruować taki słomkowy aparat musiał dokładnie odmierzyć 1000 słomek, a następnie je pociąć i dopasować do pojemnika. Cały ten proces zajął mu kilka dni.