Kolejny zestaw LEGO dla fotografów i fotografek

Parę miesięcy temu informowaliśmy o pojawieniu się nowego zestawu LEGO nawiązującego do fotografii - był to zestaw 3w1, dla którego podstawowe instrukcje umożliwiały zbudowanie aparatu na film światłoczuły lub kamery czy telewizora z grą wideo - Ostatnio LEGO zaprezentowało również zestaw umożliwiający zbudowanie repliki aparatu Polaroid OneStep SX-70.



LEGO Polaroid OneStep SX-70 już w sprzedaży

Zestaw Creator 3w1 tak naprawdę jest propozycją adresowaną do dzieci i młodzieży, jednakże przez swój urok i fotograficzne nawiązania z pewnością może stanowić także fajny gadżet dla dorosłych. Aparat natychmiastowy Polaroid OneStep SX-70 z klocków LEGO należy do linii produktów IDEAS, która jest adresowana do dorosłych. Sugerowany wiek użytkowników tego zestawu to tak naprawdę 18+, choć z pewnością poradzą sobie z nim także młodsi fani najsłynniejszej zabawki na świecie (oznaczenie 18+ może kojarzyć się z czymś zarezerwowanym wyłącznie dla dorosłych, ale w przypadku oznaczeń LEGO nie oznacza to ochrony przed czymś, co tradycyjnie jest kojarzone z tą kategorią wiekową).