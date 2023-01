Niepokojące zdjęcia obcych wychodzących z morza

Jan Vorsten wywołał niemały niepokój wśród oglądających jego zdjęcia, po tym jak udostępnił fotografie ukazujące dziwne formy wychodzące z wody na plażę - Obiekty przypominały kosmitów z filmów science fiction, takich jak chociażby Wojna Światów - Co ciekawe, to zdjęcie nie było manipulowane w oprogramowaniu graficznym. Co w takim razie przedstawia?







Czy to kosmici? Zobacz niesamowite zdjęcia Jana Vorstena Fotograf wykonał swoje zdjęcie na plaży w Afryce Południowej. Widać na nim dziwne obiekty wyłaniające się z morza. Przyglądając się fotografii można wywnioskować, iż są one względnie nieruchome, gdyż fale morskie są na tej ekspozycji rozmazane. Niemniej obraz ten zadziałał bardzo mocno na wyobraźnię internautów. Niektórzy pytali nawet fotografa czy plaża, na której wykonał swoje zdjęcie, jest bezpieczna.