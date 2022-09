Obrazy zarejestrowane przez nowy potężny teleskop słoneczny

Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (NSF) świętuje udaną inaugurację pracy najpotężniejszego na świecie teleskopu słonecznego Inouye Solar Telescope, publikując kilka niezwykle szczegółowych zdjęć chromosfery Słońca.



Inouye Solar Telescope stanowi obecnie najpotężniejszy naziemny teleskop słoneczny i zbliża się do zakończenia pierwszego roku fazy uruchamiania operacyjnego (OCP). Obsługiwany jest przez National Solar Observatory i finansowany ze środków federalnych USA. Celem teleskopu jest ukazanie aktywności Słońca w sposób, którego nigdy wcześniej nie widziano. Zespół naukowców odpowiedzialnych za jego działanie stwierdza, że aparatura spełnia pokładane w niej nadzieje.

