Zobacz trailer bollywoodzkiego filmu nagranego iPhonem

Według Apple smartfony zapewniają już taką jakość filmowania, że można nimi robić kinowe produkcje. W ramach promowania swoich produktów producent udostępnił 30-minutowy film z Bollywoodu, który został w całości nakręcony iPhonem.





Film zatytułowany Fursat został nagrany przy pomocy iPhone’a 14 Pro. Jest to musical utrzymany w bollywoodzkim stylu i skupia się na celebrowaniu miłości. "Film przedstawia historię o tym, jak można znaleźć i pielęgnować miłość, doceniając teraźniejszość, zamiast rozpamiętywać przeszłość lub martwić się o przyszłość" opisuje produkcję Apple. Fursat daje możliwość obejrzenia wielu ciekawych choreografii i wysłuchania musicalowych piosenek.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem