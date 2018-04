Polacy nagrodzeni w międzynarodowym konkursie fotografii kulinarnej

Pink Lady Food Photographer of the Year 2018 to uważany za obecnie najważniejszy na rynku konkurs fotografii kulinarnej. W tym roku nadesłano 8000 zdjęć z 60 krajów. Grzegorz Tomasz Karnas otrzymał I miejsce w kategorii Polityka żywności, „ze względu na ujęcie, które sprawiło, że tematyka była absorbująca i prowokująca do myślenia”. Nagrodzona fotografia przedstawia warunki, w jakich w północnym Wietnamie odbywa się transport psów do rzeźni. Drugą laureatką z Polski jest Karolina Wiercigroch, która zajęła drugie miejsce w kategorii Jedzenie dla rodziny.

Pink Lady Food Photographer of the Year 2018 to nie tylko smakowite zdjęcia, po zobaczeniu których natychmiast odczuwamy głód. To również znakomite fotografie podejmujące tematykę ochrony praw zwierząt i środowiska czy biedy i głodu. Warto zatrzymać się na chwilę przy galerii nagrodzonych zdjęć.