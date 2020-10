W Adobe Photoshop 2021 jeszcze więcej sztucznej inteligencji

W ramach konferencji online Adobe MAX 2020, developer najpopularniejszego oprogramowania graficznego na świecie Photoshopa ogłosił nowości, jakie zostaną wprowadzone w kolejnej odsłonie aplikacji - Największe zmiany wiążą się z jeszcze bardziej intensywnym wykorzystywaniem w niej sztucznej inteligencji w ramach Adobe Sensei.



Najnowszy Photoshop oznaczany jest jeszcze przez Adobe numerem 2021, choć oficjalna nazwa w Adobe Cloud brzmi 22.0. Producent określa tę odsłonę oprogramowania jako "najbardziej zaawansowaną na świecie aplikację do grafiki ze sztuczną inteligencją". Głównymi nowościami są m.in. filtry neuronowe, funkcja zamiany nieba, nowy panel rozbudowanej pomocy, udoskonalona pracę z plikami w chmurze czy podglądy wzorków. Zmiany dotyczą także wersji Photoshopa przeznaczonej na tablety iPad.

