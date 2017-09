Akcja serwisowa Canona –usterka w obiektywie EF 50mm F1.4 USM

Firma Canon ogłosiła rozpoczęcie akcji bezpłatnej kontroli oraz serwisu obiektywów stałoogniskowych Canon EF 50mm F1.4 USM. Ma to związek z wykryciem wady fabrycznej powodującej niewłaściwe działanie mechanizmu regulacji ostrości w trybach AF i MF. Problem dotyczy stosunkowo niewielkiej partii obiektywów o określonym zakresie numerów seryjnych.

Jak możemy przeczytać w komunikacie wystosowanym przez firmę Canon, w małej partii popularnego obiektywu Canon EF 50mm F1.4 USM wykryto usterkę mechanizmu regulacji ostrości. Problem jest na tyle poważny, że producent zdecydował się na wszczęcie bezpłatnej akcji serwisowej. Polega on na tym, że obiektyw ustawiony w pozycji "ostrość na nieskończoność" w pewnych sytuacjach nie jest w stanie zmienić ustawienia ostrości na mniejszą odległość i zatrzymuje się tuż po rozpoczęciu pracy. Na poniższej ilustracji po lewej stronie przerywaną elipsą zaznaczono obszar, w którym następuje zablokowanie mechanizmu regulacji ostrości. Zjawisko to występuje zarówno w przypadku automatycznego, jak i manualnego ostrzenia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem