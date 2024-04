Apple opracowuje nowatorski, zaawansowany system stabilizacji optycznej dla iPhonów

Obecnie nawet profesjonalne zastosowanie aparatów fotograficznych umieszczanych w topowych smartfonach nie jest niczym szczególnie zaskakującym - Zarówno urządzenia mobilne z Androidem czy iOS są w stanie rejestrować znakomite obrazy, jednakże wciąż pozostają w tyle w jednej kwestii — stabilizacji optycznej obrazu. Przełomem w tej sprawie może być patent, który zgłosiło Apple.











Postępy związane z czujnikami, optyką czy algorytmami pozwalają na wykorzystanie smartfonów przy coraz większej liczbie zadań - nie tylko do amatorskiej fotografii i tworzenia treści na media społecznościowe. Coraz częściej korzysta się z tych sprzętów także podczas przygotowywania profesjonalnych treści dla klientów. Jednakże nawet najlepszy, flagowy smartfon podlega pewnym ograniczeniom związanym z działaniem optycznej stabilizacji obrazu. Miniaturowe rozmiary tego typu sprzętu uniemożliwiały dotychczas stworzenie w pełni wydajnej optycznej redukcji drgań. Ale teraz ma to się zmienić.

