Aputure LS-mini 20 Flight Kit - mocne i mobilne lampy LED

Aputure LS-mini 20 Flight Kit to zestaw trzech mobilnych lamp LED, które pozwolą zaaranżować niewielki plan zdjęciowy w niemal dowolnym miejscu. Lampy z serii LS-mini 20 pomimo swoich niewielkich rozmiarów zadziwiają mocą generowanego światła. Dioda COB LED umieszczona w LS-mini 20d pozwala uzyskać natężenie aż 40000 luksów (w odległości 0,5 m) przy zachowaniu niewielkiego poboru prądu.



LS-mini 20 dzięki swojej konstrukcji pozwalają w pełni kontrolować strumień emitowanego światła. Poza precyzyjną regulacją mocy lampy wykorzystują soczewki Fresnela, umożliwiające rozproszenie wiązki światła pod wybranym kątem (20° - 80°). Dla jeszcze lepszej kontroli lampy wyposażone zostały także we wrota, pozwalające na odcięcie części strumienia.

