Błędy w trailerze "Polaroida" rozbawią Was do łez

Po czym można poznać, że coś zdobywa prawdziwą popularność? Po tym, że kręci się o tym film. Nie inaczej jest w przypadku fascynacji młodych fotografów technikami tradycyjnymi: fotografią kliszową oraz natychmiastową. Na bazie tego zainteresowania powstał horror czerpiący garściami z takich hitów sprzed lat, jak "The Ring" czy "Oszukać przeznaczenie". Jednak już 2,5-minutowy trailer tej produkcji pokazuje każdemu choć średnio zorientowanego w temacie, że jest tu coś mocno nie tak... I wcale nie chodzi tutaj o duchy czy demony.

"Polaroid" to kolejny z cyklu horrorów zapoczątkowanego prawie 20 lat temu japońską kultową produkcją "Ringu" (i w znacznie mniej udany sposób powielonego później przez Hollywood), w którym nośnikiem strachu jest technologia w wersji vintage. W zasadzie trudno się dziwić, że ktoś w końcu wpadł na pomysł, aby sprawdzony schemat przenieść w świat fotografii – w końcu od dawna już techniki tradycyjne są coraz popularniejsze również wśród ludzi młodych, którzy na nowo odkrywają polaroidy, Lomo i klisze. A ludzie młodzi lubią się bać. Jest jednak pewien problem: jeżeli obejrzycie poniższy trailer tej produkcji, która już pod koniec sierpnia ma trafić na ekrany kin, to bez problemu dostrzeżecie kilka paskudnych pomyłek i niedoróbek, mogących zniszczyć nastrój seansu.

