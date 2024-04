Canon opatentował nowy, trójwarstwowy czujnik obrazu

Zgłoszone patenty to świetny sposób, aby dowiedzieć się, jakie kierunki rozwoju dostrzegają producenci sprzętu - I nawet jeśli większość z tych zgłoszeń nigdy nie trafia do masowo produkowanych urządzeń, to i tak dobrze jest pobudzić wyobraźnię, poznając najnowsze pomysły. Tym razem prezentujemy patent Canona, który opisuje trójwarstwową matrycę.