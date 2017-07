Dobre zdjęcie można zrobić wszędzie. Wskazówki fotografowania w mało atrakcyjnych lokalizacjach

Vijce - wielokrotnie nagradzany fotograf z Amsterdamu, do pewnego momentu był przekonany, że jeśli będzie miał okazję fotografować w Nowym Jorku, Tokio lub Paryżu jego zdjęcia uliczne będą znacznie lepsze. Doszedł jednak do wniosku, że wcale nie chodzi o lokalizację a o wyobraźnię, kreatywność i cierpliwość, na dowód czego podzielił się praktycznymi, doskonale zilustrowanymi wskazówkami.

Niezależnie od tego czy mieszkasz w małej wiosce, małym miasteczku, czy w olbrzymiej metropolii, wybierz jedną lokalizację, w której co najmniej co 10 minut ktoś przechodzi obok. Jeśli opuścisz te lokalizacje po 1 minucie, zobaczysz tylko tyle co inni przechodnie. Zatrzymując się na dłużej, odkryjesz nowe aspekty i możliwości. Kluczem do sukcesu jest przyklejenie się do tej lokalizacji. Powiedzmy, że jesteś w małym centrum handlowym lub obok urzędu pocztowego w małej wiosce. Daj sobie minimum 30 minut i zbadaj wszystko wokół. Połóż się na ziemi, odwróć głowę w lewo, w prawo, w górę i w dół - spróbuj odnaleźć jak najwięcej różnych perspektyw. Wracanie do tej samej lokalizacji o różnych porach dniach i przy różnej pogodzie też pozwala na odnalezienie zaskakujących kadrów.

Zwróć uwagę na to, co robią ludzie. Spróbuj przewidzieć, co się wydarzy, aby można było opracować kompozycję ujęcia obejmującą temat.

Oto przykład na dowód moich wskazówek