ISS na tle tarczy słonecznej na filmie 35 mm

Astrofotografia to wyjątkowo trudna technicznie dziedzina fotografii, ale Jason De Freitas postanowił podnieść poprzeczkę i dodatkowo skomplikować sprawę - Postawił sobie za cel uchwycić tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy słonecznej na taśmie filmu światłoczułego małoobrazkowego. I udało mu się to. Co więcej, stał się oficjalnie pierwszą osobą na świecie, której się to udało.







Jak udało się fotografowi zarejestrować tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na filmie 35 mm? To nie pierwsze osiągnięcie Jasona De Freitasa tego rodzaju. Dotychczas zasłynął jako osoba, której jako pierwszej udało się zarejestrować tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Księżyca. Teraz postanowił jednak dokonać tego samego z najbliższą nam gwiazdą. Aby wykonać te przełomowe fotografie Jason De Freitas postanowił chwycić za jedną z najlepszych lustrzanek jednoobiektywowych formatu małoobrazkowego, jakie kiedykolwiek powstały - czyli Nikona F5.