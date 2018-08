Miasto to nie tylko fotografia architektury - jak fotografować przestrzeń miejską?

Oprócz fotografii przyrody, pejzażu i portretu jednym z pierwszych tematów, jakie podejmujemy w fotografii, jest fotografowanie naszego otoczenia. Często jest to właśnie przestrzeń miasta. Jednym może ona się wydać zupełnie nieinteresująca, drudzy tylko w niej znajdują sens spaceru z aparatem fotograficznym. Niezależnie od waszych preferencji, warto zagłębić się w ulice miasta, kształtować zmysł obserwacji i spróbować znaleźć swój sposób na "miejskie" zdjęcia. Zapraszam do wspólnego zastanowienia się nad mieszanką street photo, fotografii architektury, pejzażu miejskiego i reportażu.

Cechy charakterystyczne przestrzeni miejskiej

Przestrzeń miejska intuicyjnie jest w zasadzie łatwa do określenia. Zanim jednak zajmiemy się fotografowaniem w tej przestrzeni, zdefiniujmy, czym ona jest. Spróbujmy wyjść z definicji matematycznej. Otóż, przestrzeń to zbiór, w którym określone są rozmaite relacje i działania pomiędzy jego elementami. Naszym zbiorem, w którym będziemy fotografować, jest obszar zurbanizowany, czyli wszystko to, co tworzy miasto, łącznie z przedmieściami i peryferiami. Elementami tej specyficznej przestrzeni są oczywiście ludzie, budynki, cała infrastruktura i komunikacja. Najbardziej interesujące w tej przestrzeni, z mojego punktu widzenia, jest nie tyle fotografia architektury, a właśnie poszukiwanie relacji i działań pomiędzy elementami przestrzeni miasta. Niewyczerpanym źródłem tematów może być funkcjonowanie człowieka w tym otoczeniu, którego przecież sam jest autorem i jednocześnie aktorem.