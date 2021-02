Fotografowanie zimą. Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

Zima to nie tylko okres, w którym można cieszyć się z uprawiania „białych sportów” czy wędrować pięknymi trasami, odkrywając je i podziwiając na nowo. To również czas, kiedy można zrobić wiele naprawdę wspaniałych i niepowtarzalnych zdjęć. Nic więc dziwnego, że wyjeżdżając na zimowy urlop lub ferie wielu z nas zabiera ze sobą aparaty myśląc o wszystkich tych widokach, które być może uda się uchwycić. Często niestety uzyskiwane przez nas rezultaty są dalekie od oczekiwań, a to ze względu na specyficzne wymagania, jakie niesie ze sobą fotografowanie w zimie.