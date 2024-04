Ile pająków dostrzeżesz na tym zdjęciu?

Naukowcy być może odkryli jedną z najbardziej zdumiewających strategii kamuflażu w królestwie zwierząt, a dzięki fotografii możemy jej się przyjrzeć i poczuć geniusz natury - Ile pająków widzisz na tej fotografii?







Niesamowite zdolności chińskich pająków

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że na tej fotografii znajduje się tylko jeden pająk - w centralnej części. Ale gdy przyjrzysz się bliżej, okaże się, że w samym centrum kadru znajduje się także drugi pająk. I to znacznie większy.

To nie jest jedynie przypadkowe spotkanie dwóch pająków. Okazuje się, że mniejszy, brązowy pająk jest samcem gatunku Thomisus guangxicus, natomiast większy biały pająk, to samica tego samego gatunku. Para naukowców z Uniwersytetu Yunnan w Chinach odkryła dzięki fotografii tę nietypową mimikrę (kamuflaż zwierząt, mający na celu zmylenie drapieżników bądź ofiar). Uważa się, że pająki tego gatunku mogły wyewoluować tak, aby samiec i samica przypominali kwiat. Tak więc w tym układzie brązowy samiec wcale nie jest wystawiony na pożarcie, przez to, że jest bardziej widoczny. Raczej uzupełnia sprytny kamuflaż, mając przypominać kwiat. Ten kamuflaż umożliwia przy tym jednoczesne zwodzenie drapieżników i ofiar.