Instagram w krzywym zwierciadle. Prawda kontra fałsz na zdjęciach znanej blogerki

Dociera do nas coraz więcej historii, pokazujących reżim mediów społecznościowych. Kolejna z nich, choć nieco przerysowana, pokazuje, że doskonały wygląd, piękne ciało, i fascynujące życie, to nie do końca rzeczywistość, o czym przekonacie się za chwilę po obejrzeniu kolejnego ilustrowanego fotografiami cyklu, odsłaniającego prawdę o „doskonałych” zdjęciach.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

W otaczającym nas wirtualnym świecie powiedzenie "jak z obrazka" nabiera nowego znaczenia. Nie chodzi już o malarza przedstawiającego na płótnie idealny wizerunek kobiety, ale osobę wykonującą zdjęcia, która biegle posługuje się cyfrowymi filtrami fotograficznymi i odpowiednią perspektywą ujęcia.