Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotografka portretowa Beata Sarna

Jak powstało to zdjęcie? Jak dojść do takiego poziomu fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania przeglądając galerie ulubionych twórców. Z tej okazji zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejną jego bohaterką jest Beata Sarna.

Jaką największą trudność musiałam pokonać? Trudność? Trudno mówić o kulisach pasji. Ona wypływa ze mnie, więc w sumie nie rozgraniczam wykonywania zdjęć od - nazwijmy to - bieżącego życia. Rozpoczęłam od zupełnie amatorskiego portretowania osób - głównie kobiet - za pomocą aparatu fotograficznego. Pierwszym wyzwaniem była więc inwestycja w sprzęt. Dobry aparat nie czyni fotografem, ale wiele ułatwia. Zatem, jak to zwykle bywa, spełnianie marzeń zaczyna się od finansów. Dodam, że fotografowanie to profesja związana z ciągłym podejmowaniem decyzji. Tego też musiałam się uczyć. Musiałam? Hmmm - bardziej chciałam uczyć się patrzenia i decydowania. Spojrzenie i wybór tego, które ujęcie jest najlepsze należy do fotografa. Ważne, by było ono wnikliwie, żeby oddać charakter portretowanej postaci. To także profesja pełna umiejętności nawiązania kontaktu z człowiekiem - tym, przed obiektywem. Praca portrecisty różni się od pracy reportażysty czy pejzażysty. W momencie kiedy bierzemy aparat do ręki uruchamiamy "paraliż" modela. Zanim zrobimy zdjęcie wyławiamy osobę, widzimy jej wyjątkowe pozy, naturalny uśmiech, ruchy, spostrzegamy ciekawy obraz, właściwe gotowe zdjęcie. No i gdy łapiemy za aparat, magia dobrego zdjęcia znika. Model się spina i cały finalny efekt budujemy mozolnie, nawet przez kilka godzin, od zera. Spięty człowiek na portrecie nie jest tym, na którego fotograf natrafia na początku. Każdy chce się pokazać pięknym inaczej. Nie pięknym sobą. Robi przeciwną pracę uśmiechając się w taki sposób, jak przed lustrem. A przecież na co dzień, między ludźmi tak się nie uśmiechamy. Przed obiektywem, mimo najszczerszych chęci bycia naturalnym, staramy się zrobić pozę, minę, napinamy mięśnie. A cała tajemnica dobrego portretu tkwi w naturalności. Więc używam wszelkich możliwych sztuczek aby tę naturalność przywrócić: rozmowy, pytań, zaczepek, zdziwień, tworzę atmosferę, zaprzyjaźniam się. Słowem - gadam, gadam, gadam, gadam i …poluję na dobre ujęcie.