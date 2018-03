Kompozycja w fotografii. Praktyczny przewodnik po 14 zasadach z ćwiczeniami

Jednym z najistotniejszych elementów wyróżniających dobre zdjęcie jest jego kompozycja. Uwiecznienie wartościowych chwil zgodnie z zasadami kompozycji to nie lada wyzwanie. Wszak dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim spora dawka wiedzy.

















Zasada trójpodziału

Zasada trójpodziału Wyobraź sobie, że na zdjęcie, które zamierzasz wykonać, zostaną nałożone cztery wyimaginowane linie, rozmieszczone w równych odległościach od siebie. Dwie z nich są poziome, dwie pionowe. Jeśli fotografujesz tylko jeden obiekt i umieścisz go w którymś z czterech punktów przecięcia (tzw. mocnych punktów obrazu), w większości przypadków uzyskasz efekt w postaci zbalansowanego zdjęcia. Jeśli fotografowane osoby znajdują się w pozycji siedzącej lub robisz zdjęcie stojącym małym dzieciom, najbardziej odpowiednie będą dolne punkty przecięcia. Jeśli na zdjęciu ma znaleźć się linia horyzontu, w zależności od charakteru fotografowanego obiektu rozważ umieszczenie jej na wysokości którejś z (fikcyjnych) linii poziomych na obrazie. Zasada trójpodziału to popularne i praktyczne narzędzie kompozycyjne. Ta oraz podobne jej reguły były powszechnie stosowane przez malarzy w XIX w.