Zobacz zachwycające obrazy środowiska nagrodzone w konkursie fotograficznym British Ecological Society

Zdjęcie boa madagaskarskiego na drzewie, wykonane przez Roberto García Roa zostało uznane za najlepsze z tegorocznych obrazów nadesłanych do corocznego konkursu fotograficznego organizowanego przez British Ecological Society. Konkurs ten ma na celu promowanie właściwych postaw wobec środowiska i zwracanie uwagi na zagrożenia. Jury tego konkursu fotograficznego składa się z sześciu wybitnych ekologów i wielokrotnie nagradzanych fotografów przyrody. Wyróżnione fotografie obejmują zarówno piękno natury, jak i niepokojący wpływ na nią przez człowieka.



Profesor Richard Bardgett, który jest przewodniczącym British Ecological Society, skomentował zdjęcie słowami: "ten oszałamiający obraz nie tylko ukazuje piękno madagaskarskiego boa, ale również jego wrażliwość na zmiany w środowisku, szczególnie na polowania i pożary". Dodał także, iż fotografia ta to "niezwykły wizerunek i zasłużony zwycięzca konkursu".

Pożary wywoływane przez działalność człowieka i kłusownictwo to tylko niektóre z zagrożeń, które czyhają na sfotografowany przez zwycięzcę gatunek węża. Roberto García Roa zdradził, że duże węże są coraz trudniejsze do wypatrzenia na Madagaskarze, głównie z powodu presji cywilizacji ludzkiej. Na szczęście fotografowi udało się znaleźć jednego z tych endemicznych, rzadkich gadów i wykonać mu piękny portret. Dodatkowo fotograf wykorzystał silne czerwone światło i użył poruszenia części kadru, aby podkreślić dramatyzm ich sytuacji oraz zwrócić uwagę na problem nienaturalnie powstających pożarów.

