Zobacz prace laureatów konkursu fotograficznego Konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Year 2020

International Garden Photographer of the Year to konkurs fotograficzny, który gromadzi najpiękniejsze zdjęcia ogrodów, terenów zielonych i natury - Do 13-ej edycji tej imprezy zgłoszono ponad 20 000 prac, które nadesłali zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Zwycięzcą konkursu został Albert Ceolan z Południowego Tyrolu we Włoszech. Otrzyma nagrodę o wartości 7500 GBP (około 38 000 złotych).



"W ciągu ostatnich lat konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Wear był dla mnie źródłem inspiracji, a także wizualną ucztą. Myśl, że jedno z moich zdjęć znajdzie się wśród jego laureatów napawa mnie ogromną radością i dumą" powiedział po otrzymaniu informacji o zwycięstwie Alber Ceolan. Jego fotografia w niepokojący i piękny sposób ukazuje drzewa - przewrócone, a także wciąż dumnie stojące o własnych siłach. Całość świetnie skomponował z tłem, w którym znajduje się widok na malowniczo oświetlone szczyty. Jego praca pobudza do dyskusji na temat zmian w globalnym klimacie i obecnej kryzysowej sytuacji środowiska. Wsród nagrodzonych zdjęć można znaleźć zarówno obrazy ukazujące faunę i florę w dzikich, odległych sceneriach, jak i fotografie, które zostały wykonane w przydomowych ogródkach. Konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Year jest świetnym dowodem tego, że dla uważnego fotografa wszystko może być ważne i wart pokazania. Gdy dołoży się do tego jego umiejętności i wrażliwość będzie w stanie wszędzie wykonać intrygujące oraz zapadające w pamięć zdjęcie. Poniżej możesz zobaczyć wybrane fotografie nagrodzone w konkursie. Konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Year - zobacz prace wybranych laureatów