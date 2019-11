Poznaj laureatów konkursu fotograficznego Nature Photographer of the Year 2019

Zwycięskie zdjęcia w konkursie fotograficznym Nature Photographer of the Year 2019 zostały wyłonione spośród 14 000 obrazów nadesłanych przez autorów pochodzących z 73 krajów (pod tym względem tegoroczna edycja była rekordowa). Wyróżnione fotografie przedstawiają piękno przyrody i krajobrazów z całego świata.



To już czwarta edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez Nature Talks - organizację odpowiedzialną za doroczny festiwal Nature Talks Photo w Holandii. W każdej edycji nagrody przyznawane są w 11 różnych kategoriach, obejmujących tematyką m.in. fotografie ptaków, ssaków, roślin, grzybów czy krajobrazów. Ponadto wyłaniana jest także praca, za którą przyznawany jest tytuł fotografa roku.

W 2019 najważniejsze wyróżnienie w tym konkursie fotograficznym otrzymał Węgier Csaba Daróczi, który uchwycił niezwykły czarno-biały obraz dwóch królików. Fotografia prezentuje dwa białe króliki w bardzo dynamicznych pozach. Zwierzaki skakały dookoła, walczą z resztą swojej grupy o jedzenie w Kiskunsag na Węgrzech. Jury doceniło "zadziwiające wyczucie czasu, piękne światło, a także doskonałość techniczną". "Zwycięskie zdjęcie jest dowodem na to, że nie musisz mieć przed sobą wyjątkowo rzadkiego lub niezwykłego gatunku, aby móc stworzyć wspaniały obraz natury." - stwierdził Keith Wilson, przewodniczący jury konkursowego.

Csaba Daróczi zdobył także główną nagrodę w kategorii zdjęcia czarno-białe. Za zdobycie tytułu fotograf roku otrzymał nagrodę w wysokości 3000 EUR (ponad 12 000 złotych). Nie jest to jednak jedyna warta uwagi fotografia, gdyż konkurs Nature Photographer of the Year 2019 to zbiór wielu zdumiewających kadrów. Poniżej można znaleźć wybrane obrazy.

Konkurs fotograficzny Nature Photographer of the Year 2019 - zobacz wybrane prace