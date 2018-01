Konkurs fotografii czarno-białej Monochrome Awards 2017 rozstrzygnięty

Prestiżowy międzynarodowy konkurs fotografii czarno-białej Monochrome Awards odbywa się rokrocznie od czterech lat. Jest to prawdziwa gratka dla miłośników oglądania świata w czerni i bieli, a dla fotografów możliwość zdobycia uznania i zwiększenia swojej rozpoznawalności. W tym roku wśród nagrodzonych i wyróżnionych twórców pojawili się również liczni polscy fotografowie i fotografki. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich zdjęć we wszystkich kategoriach – jest na co popatrzeć.







