Koty jak prawdziwi ninja w obiektywie japońskiego fotografa

Niezwykłe umiejętności kotów uchwycił japoński fotograf Hisakata Hiroyuki. Fotograf specjalizujący się na co dzień w fotografowaniu natury i zwierząt, wykazał się nie tylko spostrzegawczością, ale też niezwykłym refleksem – na jego kadrach kocie ninja zostały zamrożone tuż przed zadaniem potężnych ciosów.

Przypominamy 10 wskazówek Felicity Berkleef, jak robić lepsze zdjęcia kotów.

1. Fotografuj kota regularnie

Koty mogą nie być przyzwyczajone do aparatu, mogą też go zwyczajnie nie lubić. Dlatego też trzeba krok po kroku przyzwyczaić je do naszej obecności z aparatem. Można fotografować kota na początku jeden raz w tygodniu, a następnie dwa razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu itd. To pomoże im przyzwyczaić się do aparatu.

2. Nagradzaj

Stwórz pozytywne skojarzenia. Ty i aparat równa się uczta. To mogą być smakołyki lub chwila ulubionej zabawy. Gdy takie momenty staną się nieodłącznym elementem sesji zdjęciowej, Twój kot nie będzie mógł się doczekać, aż wyjmiesz aparat.

3. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość

Koty to bardzo wymagający modele; aby zrobić dobre zdjęcie konieczna jest znajomość nawyków zwierzęcia, a to wymaga godzin cierpliwej i uważnej obserwacji.