Lexar zaprezentował pierwsze karty CFe 4.0 do aparatów Sony

Lexar to pierwszy producent kart pamięci, który zapewnia obsługę nowego, znacznie szybszego standardu CFExpress dla kart typu A, czyli formatu, z którego korzysta wyłącznie firma Sony w swoich wysokiej klasy bezlusterkowcach. Producent twierdzi, że dzięki integracji PCIe Gen 4, stanowiącego rdzeń standardu CFexpress 4,0, nowe karty typu A będą oferować maksymalną prędkość odczytu na poziomie 1800 MB/s i maksymalnej prędkości zapisu na poziomie 1650 MB/s.



Lexar nie ujawnił minimalnej stałej szybkości transferu, może jednak pochwalić się notą 400 przyznaną przez Compact Flash Association - VPG. Oznacza to, że wydajność karty nigdy nie spadnie poniżej 400 MB/s. Chociaż na papierze może nie wyglądać to aż tak imponująco, biorąc pod uwagę maksymalne prędkości odczytu i zapisu, taka wartość stanowi obecnie najwyższą certyfikowaną przez CFA, a rzeczywista wydajność jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

