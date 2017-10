Manfrotto Element - nowa seria statywów i monopodów dla podróżników

Dla wszystkich fotografujących piechurów firma Manfrotto przygotowała kolejną ciekawostkę, która właśnie trafiła na polski rynek. Jest to seria produktów o nazwie Element Traveler, w skład której wchodzą dwa modele statywów i jeden monopod. Trójnogi dostępne są w dwóch wersjach: aluminiowej i z włókien węglowych, a wszystkie produkty odznaczają się niewielkimi wymiarami, małą wagą oraz podwyższoną stabilnością i odpornością na uszkodzenia.

Wprowadzona przez Manfrotto nowa kolekcja składanych statywów oraz monopodów rozszerza ofertę podróżną tego producenta. Produkty z serii Manfrotto Element Traveler to propozycja dla podróżników i fotografów turystycznych, dla których oprócz pewnego i stabilnego podparcia aparatu liczą się przede wszystkim niewielkie gabaryty i mała waga sprzętu. Modele spod znaku Manfrotto Element spełniają te założenia, a przy tym oferują nienajgorszy stosunek jakości do ceny.

