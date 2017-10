Milvus 25mm f/1.4, czyli jedenasta wysokiej jakości "stałka" od Zeissa

Znany z wieloletniej obecności w branży i wysokiej jakości swoich produktów Zeiss zaprezentował kolejny, jedenasty już model stałoogniskowego obiektywu należącego do rodziny Milvus. Tym razem jest to szerokokątna, bardzo jasna konstrukcja przeznaczona dla systemów Canon EF i Nikon F. Producent poleca ją jako idealne narzędzie dla osób uwieczniających krajobrazy, architekturę i sceny z życia ludzi w ujęciu ogólnym – zarówno na zdjęciach, jak i materiałach wideo.

Zeiss Milvus 25mm f/1.4 to konstrukcja dla fotografów wymagających i gotowych z tytułu swoich wymagań wydać spore kwoty. Obiektyw o polu krycia klatki formatu 35 mm, oferuje ogniskową 25 mm, dziewięciolistkową przysłonę o zakresie pracy f/1.4–16, metalowy korpus z ogumowanym pierścieniem ostrości i komplet uszczelnień chroniących przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Równie imponująca jest jego konstrukcja wewnętrzna: 15 soczewek w 13 grupach, dwa elementy sferyczne i siedem ze szkła niskodyspersyjnego oraz osławione powłoki antyodblaskowe Zeiss T* mogą być uważane za gwarancję wysokiej jakości optycznej tego szkła.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem