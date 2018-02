Najlepsze zdjęcia z dronów wyłonione w konkursie portalu SkyPixel

SkyPixel to jeden z największych portali na świecie zrzeszających miłośników fotografii wykonywanych za pomocą dronów. Na jego łamach użytkownicy mogą dzielić się swoimi obrazami. Właśnie zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez stronę, który wyłonił najbardziej zdumiewające zdjęcia wykonane z powietrza.

Konkurs był adresowany zarówno do amatorów (Enthusiast Group), jak i profesjonalistów (Professional Group). W ramach tego podziału uczestnicy mogli zgłaszać zdjęcia do trzech kategorii: Krajobraz (Landscape), Portret (Portrait) i Opowieść (Story). W każdej z kategorii zostały wyróżnione trzy fotografie. Dodatkowo jury wybrało zwycięzce całego konkursu. Tytuł The 2017 SkyPixel Photo of the Year przypadł fotografii wykonanej przez Floriana Ledouxa, który uchwycił niedźwiedzia polarnego przemieszczającego się pomiędzy krami. Zdjęcie nie tylko zachwyca swoją estetyką, ale również zwraca uwagę na ważne problemy współczesnego świata.